شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق وزير التعليم العالى وتأجيل اجتماع الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم برحاب جامعة عين شمس، وذلك لوفاة الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يعقد الاجتماع غدا الأحد فى جامعة عين شمس .

وتوفى الدكتورعاشور أحمد عاشور أحمد، شقيق الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر بمسجد النور بالعباسية، والعزاء تلغرافيا بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الحي الحكومي - العاصمة الادارية الجديدة.