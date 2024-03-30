شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال الجيزة: 25 ألف جنيه جائزة لـ36 فائزا فى مسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة برئاسة محمد كامل رئيس نقابة النقل العام، أسماء الفائزين فى أول مسابقة ينظمها فى حفظ القرآن الكريم.

شارك - بالمسابقة التى أعدها وأشرف عليها نائب رئيس اتحاد عمال الجيزة عبد الرحمن معوض - " أبناء العمال ' بالمؤسسات والشركات بمحافظة الجيزة عبر اللجان النقابية وعددهم 64 مشتركا .

قام باجراء الاختبارات الشيخ مجدى علي عبدالمجيد مدير شئون القرآن بالإدارة المركزية لمنطقة الجيزه الازهرية والشيخ علي حسن عبداللطيف وكيل وزارة بالمنطقة الازهريه والشيخ عماد محمد حسن موجه والشيخ محسن محمد جاد موجه والشيخ محمد كمال ابراهيم محمد.

فاز بالمراكز 36 متسابقا بالترتيب كلا من :

1 عمر محمد توفيق 15 عاماً

2 رحمة رضا سيد ابراهيم 13

3 آمينة ياسر عبداللطيف 18

4 جنات محمد احمد محمد 17

5 عبدالله محمد احمد محمد 14

6 قمر عبده عبدالتواب 13

7 نورهان خالد هاشم 13

8 ضحى طه عبدالتواب 14

9 حسام محمود فهمى 14

10 عاصم حسين محمود 18

11 محمد حسين محمود 12

12 بسملة محمد فتحى 14

13 اسراء محمود محمد 11

14 نيجار هشام محمد 11

15 ملك شريف شعبان 13

16 منة الله هانى هاشم 14

17 محمد اسامه محمد 12

18 محمد شريف شعبان 12

19 ياسين حسام حلمى 13

20 ايات كرم سعيد 13

21 سلمى فرج عبدالسلام 10

22 حمزه حسام حلمى 9

23 اميرة عوف عمار 11

24 اسماء محمود محمد 7

25 محمود رضا سيد 14

26 افنان محمد احمد 15

27 فهمى محمد فهمى 9

28 رهف محمد فهمى 12

29 اروى ابراهيم محمد 10

30 اسماء خالد عيد 9

31 خالد رأفت هاشم 8

32 هنا خالد عيد 12

33 رحمة محمود جمال 13

34 سيف فتحى احمد 12

35 محمد وجيه احمد 13

36 ياسين محمد مصطفى 14

منح الاتحاد وشاح الاختبار الى 36 فائزا اضافة الى جوائز مالية قدرها 25 ألف جنيها وشهادات تقدير علاوة على اقامة حفل إفطار جماعي

فيما حصل جميع المشاركين في مسابقه القرآن الكريم على شهادات تقدير من الاتحاد للمشاركه في المسابقه التنويرية التى كانت برعاية رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل ومشاركة ولاء التمامى عضو مجلس النواب أمينة المرأة بالاتحاد والمهندس سيد زغلول امين صندوق الغرفة التجارية بالجيزة .

شارك الاحتفالية نواب رئيس الاتحاد محمد ابراهيم ومختار أبو الفتوح ووليد هليل ورضا عبدالله وشريف عبدالظاهر ووليد عبدالقوى ومحمد على حسين والامين العام للاتحاد سمير منطاش وإمام كمال امين الصندوق بالاتحاد بالإضافة الى

لفيف من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المحلى محمد السيد فيفى زيادة وسعاد عبدالله ونحمده عبدالعظيم ونعمات عبدالحفيظ علاوة على الخبير العمالى والكاتب الصحفى على عثمان.