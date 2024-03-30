شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مع نظيريه الأرنى والفرنسى أن مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأوضح شكرى أنه تم التباحث حول خطورة حدوث أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا مشتركا لوزيرالخارجية سامح شكرى ووزير خارجية فرنسا ستبفان سيجورنى، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، وذلك فى قصر التحرير وسط العاصمة.