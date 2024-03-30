شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يقرر مد فترة معرض الدقى إلى ما بعد شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض السلع والمنتجات الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا"، التابع للوزارة، في إطار المتابعة المستمرة لجهود خفض أسعار السلع ودعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وشدد القصير خلال تفقده كافة أجنحة المعرض، على العارضين من الجهات التابعة للوزارة، والقطاع الخاص، بضرورة التيسير على المواطنين، والاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاساسية، وبأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطن.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة ان يلمس المواطن التغير في الأسعار، نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، لدعم المصدرين والمستوردين، والتجار والصناع، وتوفير العملة الصعبة، لافتا الى أهمية ان يشارك الجميع في تحقيق نزول جوهري في الأسعار وتخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع.

وحرص القصير على الاستماع الى رواد المعرض من المواطنين، والذين أشادوا بالجهود التي اتخذتها الوزارة، للمساهمة في الحد من غلاء الاسعار، وتوفير المنتجات باسعار مخفضة وبجودة عالية.

وقرر وزير الزراعة، استمرار المعرض لفترة ما بعد شهر رمضان المعظم، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة لما تلاحظ من إقبال كبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.

وتوجه القصير بالشكر لكافة القائمين على المعرض والمشاركين فيه من الوزارة والقطاع الخاص، لدورهم الوطني، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ودعم جهود الدولة لخفض الاسعار.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحه 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.

وتأتي زيارة وزير الزراعة للمعرض، في إطار المتابعة المستمرة، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بالمساهمة في الحد من الغلاء وخفض الأسعار، حيث تعد هي الزيارة الثالثة لوزير الزراعة للمعرض، والذي كان قد افتتحه يرافقه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعه للمتابعة والمشرف العام علي المنافذ والمعارض، انه قد تقرر اليوم انخفاض اسعار الاسماك البلطي درجه اولي لتصل الي 65 جنيه، والدرجه الثانيه 55 جنيه، والدرجه الثالثه 45 جنيه للكيلو، كما انخفضت اسعار زجاجه الزيت ماركه غاليه وزن 750 جرام لتصل الي 48 جنيه، واللوبيا وزن ربع كيلو 15 جنيه.

وأضاف صالح انه قد تم ايضا ضخ كميات كبيره من كعك وبسكوت العيد، من انتاج معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التايع للوزارة، باسعار مخفضة، لدعم المواطنين مع حلول عيد الفطر المبارك.