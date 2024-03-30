شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: حل الدولتين أساس السلام الدائم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عن وجود مشاورات بشأن مشروع قرار تقدمه فرنسا لمجلس الأمن حول المسار السياسى فى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حل الدولتين هو أساس السلام الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيري خارجية مصر والأردن في قصر التحرير وسط العاصمة.

وأكد وزير خارجية فرنسا أن بلاده تهدف لتحقيق السلام ، موضحا ان بلاده عضو دائم بمجلس الأمن ويستطيع تحقيق توافق بشأن المبادرة.