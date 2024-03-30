شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كافة احتياجات المشروعات، في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الانتاج الزراعي، والذي يعد عصباً أساسياً للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي.

توجيهات رئاسية بتوفير احتياجات المشروعات فى إطار خطة التوسع فى رقعة الأراضى الزراعية وزيادة الإنتاج

فى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وأصلت القوات الجوية المصرية جهودها على مدار أيام (28-29-30) قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الأمور تتحسن وستتحسن للأفضل الفترة المقبلة قائلا: "الأمور رجعت لطبيعتها ونعمل بكل الجهد لاستكمال المسارات الإصلاحية، موضحا أن الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج". رئيس الوزراء: أتابع تنفيذ اتفاق خفض الأسعار وأطالب المواطنين بالتفاعل وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فى غزة يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، السبت، في مقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، جلسة مباحثات مغلقة مع وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة اكس. وزيرا خارجية مصر وفرنسا يؤكدان حتمية تحقيق وقف إطلاق النار فى غزة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار، على ضوء الاتفاق الذى تم على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي في أوائل شهر مارس الجاري، يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري بسياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة، على نحو تجسد فى تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصها على تعليم الطلاب اللغات المختلفة، موضحة أنه سيتم تدريس اللغة الأجنبية الثانية بالمدارس الحكومية بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسى 2024 / 2025، وتشمل اللغة الفرنسية بجانب الإيطالية والإسبانية والألمانية، والطالب له حرية اختيار اللغة الثانية، مضيفة أن تدريس اللغة الثانية فى المدارس الحكومية يتم حاليا فى المرحلة الثانوية فقط من بداية الصف الأول الثانوي، ولكن من العام المقبل سيكون من أولى إعدادى على الطلاب الذين تم تطبيق نظام التعليم الجديد عليهم 2.0، حيث وصلت الدفعة الأولى حاليا إلى الصف السادس الابتدائي والعلم المقبل بالأول الإعدادى. تدريس اللغة الثانية بالمدارس الحكومية لطلبة نظام التعليم الجديد العام المقبل المالية: برنامج الإصلاح يحظى بدعم من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية بأكثر من 20 مليار دولار قال صندوق النقد الدولى، إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن يرتفع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025. صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2٫2 مليون طن منتجات زراعية بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الامداد والتوريد، وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى. أكدت المديريات التعليمية، على مواصلة عقد امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، موضحة أن المدارس تقيم الطلاب فى منهج شهر مارس فقط، على أن يتم تصحيح أسئلة امتحان الشهر من قبل المدارس أولا بأول وإعلان النتائج للطلاب. خالد أبو بکر مستشارا قانونيا للشركة المتحدة وعضوا بمجلس إدارتها أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة أن الشركة تعاقدت مع المحامي خالد أبوبكر ليكون مستشارا قانونيا للشركة المتحدة والشركات التابعه لها وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة من ذوي الخبرة. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر. خالد أبو بکر مستشارا قانونيا للشركة المتحدة وعضوا بمجلس إدارتهاغدا طقس حار نهارا وشبورة والعظمى بالقاهرة 29 درجة والصغرى 18 المديريات التعليمية: تصحيح امتحان شهر مارس لصفوف النقل لإعلان النتائج للطلاب

مصر تواصل المشاركة فى إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزةوزارة الزراعة: 1.5 مليار دولار صادرات مصر الزراعية فى الربع الأول من 2024