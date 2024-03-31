شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد وإصابة أكثر من 30 مواطنا بانفجار مفخخة وسط سوق شعبي بمدينة إعزاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، سقوط عدد من القتلى والإصابات نتيجة انفجار بسوق شعبي في مدينة إعزاز السورية.

وأفاد المرصد السوري، بمقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي بمدينة إعزاز في مدينة حلب السورية.



وأسفر الانفجار عن أضرار مادية كبيرة واندلاع النيران في الموقع، وحسب المرصد السوري فإن الحصيلة التي تم الإعلان عنها، هي حصيلة أولية.

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى اللحظة.

وسبق وأن شهدت مدينة إعزاز تفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، وهو الحال الذي ينسحب أيضاً إلى جميع مناطق الريف الشمالي لحلب.