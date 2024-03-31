شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فينومنيا للإنتاج الفنى توجه الشكر للمتحدة للخدمات الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت شركة فينومنيا للإنتاج الفني الشكر للشركة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "صيد العقارب"، الذي يُعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني لعام 2024 من إنتاج شركة فينومينا، وذلك للمجهودات اللي قدمتها الشركة والتي بذلتها لكي يظهر المسلسل في أحسن صورة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

المسلسل مكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول امرأة تدخل في صراع مع الفنان رياض الخولي، ولديها أخ من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتمرد على قيود المجتمع.

وتلعب غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل شخصية سيدة تمتلك مزرعة عقارب، وتدور أحداث المسلسل حول خلاف بين عائلتين.

صيد العقارب

نتيجة لجريمة قتل سامح الغول الشاب المستهتر لعلي ضرغام، فخر عائلة ضرغام، تنقلب العلاقة بين العائلتين الكبيرتين من شراكة ومصاهرة وصداقة امتدت لأكثر من خمسين عاما إلى صراع دامٍ، يدفع ثمنه أفراد العائلتين، وتتكشف خلاله الكثير من الأسرار الدفينة التي تخص أفراد العائلتين.

وتقود عايدة ضرغام حرب عائلتها ضد عائلة الغول، متنازلة عن زواجها وحبها لياسين الغول، باحثة عن حق عائلتها وثأر أخيها، وما بين خيانة أطراف وتغيير ولاءات والبحث عن مصالح شخصية تتأرجح مواقف الجميع.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب من إنتاج شركة فينومينا للمنتج طارق فوزي من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.