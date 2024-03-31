شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة اكتشف التاريخ لطلبة المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، بشأن انطلاق مسابقة اكتشف التاريخ للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب المدارس.

وتابعت الوزارة: استكمالا لجهود الوزارة في ما يتفق مع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي والتي تهدف إلى تحسين مخرجات التعلم وتقديم تعليم جيد يتفق مع النظم العالمية، تمت الموافقة على عقد مسابقة اكتشف التاريخ للعام الثالث على التوالي على مستوي الجمهورية، وفقا للشروط والمعايير التالية:

- تنطلق المسابقة من شهر مارس حتى 20 سبتمبر 2024 لجميع الطلاب من 10 سنوات وحتى 17 سنة.

- يجب على الطلاب إنجاز مشروعاتهم تحت إشراف معلم مادة الدراسات الاجتماعية الصفوف مرحلة التعليم الأساسي الابتدائي -الإعدادي ومعلم مادة التاريخ لصفوف المرحلة الثانوية ويكون آخر موعد لتقديم المشروعات من 1 -10 أكتوبر 2024.

-ضرورة الرجوع إلى الرابط الخاص بالمسابقة للتعرف على خطوات التنفيذ وكيفية الإعداد للمساهمة والاشتراك والاستفادة من المادة العلمية للمسابقة من خلال:

- تحديد الموضوع وصياغة موضوع البحث في شكل سؤال و تعيين المصادر وتقييمها وعرض النتائج ووضع خطة عمل وخطة زمنية لها على أن يكون متروك للباحثين حرية اختيار طريقة عرض النتائج مع الالتزام بما يلي مدة الفيديو أو الصوت تتراوح ما بين 5:10 دقائق، عدد الصفحات المكتوبة تتراوح ما بين 10: 15 صفحة.

وشددت الوزارة، على أنه تشكل لجنة تحكيم من قبل مكتب تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بديوان عام الوزارة لاختيار الابحاث الفائزة.