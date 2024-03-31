شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الرى: حدوث قطع بجسر ترعة السويس نتيجة تعدى أحد المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عن حدوث قطع بجسر ترعة السويس بالكيلو 10.00 بطول 20 متر نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

أضافت الوزارة أنه على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فقد تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الداخلية ووزارة النقل ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الرى، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بخفض مناسيب المياه بترعة السويس .

وكلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، و المهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، و مسئولى الرى بالاسماعيلية بالوجه إلى الموقع للمتابعة واتخاذ كل التدابير اللازمة .