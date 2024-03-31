شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ مركز المناخ: ارتفاع الحرارة مع هبات قوية على مدار الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه من المتوقع ارتفاع الحرارة مع هبات رياح قوية على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أن أنسب توقيت لرى القمح بعد العشاء أو فى وقت متأخر من الليل مع اضافة سلفات بوتاسيوم مع الري.

وأوضح فهيم، أن الرى دائماً يكون بعد الساعة 8 – 9 مساءاً خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات ، و يكون اخر النهار من 4 – 5 مساءاً في محافظات الصعيد "سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان " أيام الأربعاء والخميس و ممنوع الري يوم الجمعة لكل المناطق.

وأضاف أن هناك ارتفاعات متتالية في الحرارة على كافة الانحاء الاسبوع الحالى لتكون حول 33 °م شمالاً وحول 36 °م جنوباً نهاراً، و مزيد من الدفيء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م مع نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة ما بعد منتصف النهار، و تشكل للشبورة المائية صباحا على بعض المناطق .