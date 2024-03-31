شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مجازر إسرائيلية جديدة ترفع ضحايا غزة إلى 32782 شهيدا والمصابين لـ75298 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على القطاع المحاصر منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضى، إلى 32 ألفا و782 شهيدا.



وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم الأحد، أن حصيلة المُصابين ارتفعت إلى 75 ألفا و298 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين فى عداد المفقودين تحت الأنقاض وفى الطرقات.



وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر فى القطاع؛ أسفرت عن سقوط 77 شهيدًا و108 مصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.