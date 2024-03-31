شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة محملة بـ750 أسطوانة بوتاجاز لكرداسة بالجيزة استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدير مديرية التموين بسرعة الاستجابة إلى الشكاوى الواردة من المواطنين بمركز ومدينة كرداسة بدعم مستودعات البوتاجاز بأسطوانات إضافية لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، دفعت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية التموين بسيارة محملة باسطوانات البوتاجاز بسعة 750 أسطوانة بمركز ومدينة كرداسة لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ مديرية التموين ورئيس مركز كرداسة بالمتابعة المستمرة من خلال الإدارة التموينية لمخزون اسطوانات البوتاجاز بالمركز والتأكد من وجود المخزون اللازم للتسهيل علي المواطنين.



