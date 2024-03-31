شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: افتتاح 17 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 جديدًا و 5 صيانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 17 مسجدًا يوم الجمعة 5 / 4 / 2024م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 882 ) مسجدًا منها( 691 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 191 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى5/ 4/ 2024م عدد (11904) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (18) مليارًا و (89) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الجيزة
1. مسجد النصر – زنين – بولاق الدكرور
مديرية أوقاف الوادي الجديد
2. مسجد الرحمة – مدينة موط– مركز الداخلة
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد آل رشوان – العزب المصري - دشنا
4. مسجد أولاد أبو رحاب – نجع غانم – العركي - فرشوط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
5. مسجد أبو جبر- قرية السلام – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
6. مسجد العارف بالله – مدينة أسيوط الجديدة
مديرية أوقاف الدقهلية
7. مسجد الجوهري – شارع بور سعيد – المنصورة
8. مسجد بلال بن رباح – عزبة عمرو وصفي – عزبة الفتح – مركز السنبلاوين
مديرية أوقاف الفيوم
9. مسجد قصر بياض - العجميين
مديرية أوقاف البحيرة
10. مسجد الحمدية الغربي –قريةالبرنوجي - مركز دمنهور
مديرية أوقاف بني سويف
11. مسجد عبد الحليم علي أمين – مشارقة إهناسيا
مديرية أوقاف الغربية
12. مسجد الرحمن – كفر الشيخ علي – كفر الزيات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
1. مسجد النور – عزبة خميس – سيدي سالم
2. مسجد الشهيد إبراهيم العقبة القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف قنا
3. مسجد الفتح – الطود – أبو تشت
4. مسجد الحاج رشوان –الحبيلات الغربية – أبو تشت
5. مسجد آل رزق – العمري – أبو تشت
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