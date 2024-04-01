شكرا لقرائتكم خبر عن 82 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعدى على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق.

وأيد 82% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق، بينما عارض 18% من القراء مطالب تكثيف الحملات لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومنع التعدى على الطرق.