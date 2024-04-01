شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الأسبوعان المقبلان حتى منتصف أبريل أهم فترة لجميع المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الأسبوعين المقبلين حتى منتصف أبريل أهم فترة لجميع المحاصيل بدون مبالغة، ولكنها ستتعرض لارتباك كبير بسبب تقلبات الربيع.



‎وأضاف فهيم أنها مرحلة اكتمال التزهير والإخصاب وبدايات العقد لأشجار الفاكهة "مانجو - زيتون - موالح - نخيل - متساقطات" وهى فترة حساسة لتقلبات الربيع وتحتاج تركيز كبير وضمان استقرار سريان العصارة والوقاية من امراض التقلبات زي البياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية واعفان الجذور لمعظم أشجار الفاكهة.

‎أشار فهيم إلى أنها مرحلة اكتمال ملء الحبوب وبدايات النضج للمحاصيل الشتوية "القمح - الفول - الفاصوليا - البسلة الحبوب العطرية - الحمص" وهى في حاجة ماسة لمركبات البوتاسيوم والسيتوكينين لاسراع عملية الامتلاء والنضج قبل ارتفاعات الحرارة المتكررة.

‎أضاف أنه بالنسبة للمحاصيل الارضية "البطاطس - البنجر - البصل - الثوم" وهى للاسف نموها متأخر وتحتاج " تشبع عمر" بمعنى زيادة عمرها ما بين 10-20 يوم اضافي وحمايتها من امراض الندوات والتبقعات فى حال كان الزرع متأخر.

‎أشار إلى أنه بالنسبة لخضر الانفاق "البطيخ - الكنتالوب - الطماطم." وهى تعرضت وسوف تتعرض لصدمات حرارية تتسبب فى زيادة في معدلات التنفيل " تساقط العقد الحديث" ولابد من اتباع خطوات علاج مشكلة "التنفيل".

أضاف أن المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة والشتل " ذرة وصويا ولب وخضر صيفية مبكرة وفاكهة حديثة الشتل "، سوف تعانى من نقص فسفور حاد وضعف عام للنمو وتحتاج إلى تكثيف اضافة محفزات النمو " وليس منظمات النمو".