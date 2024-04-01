شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف موعد تناول الفيتامينات فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن معاد تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية مشيرة إلي أنه من الممكن تناولها في أي وقت ثابت من الإفطار إلى السحور ويفضل بعد الوجبات.



يذكر أنه يتم امتصاص المكملات الغذائية مثل البروبيوتيك وفيتامين ج و ب 12 وحمض الفوليك وإل-جلوتامين والحديد جيدًا على معدة فارغة، وبالتالي فهي أكثر فاعلية.

من الأفضل تناوله بعد الطعام

فيتامين أ ، د ، هـ ، ك يحتاج إلى دهون للهضم والامتصاص لذلك يجب تناولها بعد تناول الطعام.

المعادن التي تحتاج إلى حمض المعدة

يحتاج الكالسيوم والزنك إلى حمض المعدة من أجل الهضم والامتصاص ، لذا تأكد من تناولهما بعد الأكل.

بعد الإفطار

من الأفضل تناول مركب فيتامين ب B بعد الإفطار ، لأنه من المفترض أن يمنحك الطاقة لذلك ، سوف تكون نشيطًا طوال اليوم.

بعد الغداء

من الأفضل تناول أوميجا 3 بعد الغداء "لأنه مكمل غذائى أثقل قليلاً ليتم هضمه، والجهاز الهضمي لدينا في ذروته في ذلك الوقت.

بعد العشاء

من الأفضل تناول المغنيسيوم بعد العشاء لأنه يساعدك على النوم جيدًا في حالة ذهنية هادئة.