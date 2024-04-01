شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توزع هدايا على الأطفال احتفالا بعيدها القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص المحافظة على أن تشمل احتفالات العيد القومي للمحافظة هذا العام فعاليات وأنشطة مجتمعية وترفيهية ومشاركة لكافه فئات المجتمع سواء أطفال أو شباب أو مواطني.

تصريحات المحافظ جاءت عقب متابعة الفعاليات التي نظمتها محافظة الجيزة بالتعاون مع إحدى المؤسسات بحديقة السيدة خديجة بنت خويلد بحي الهرم في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وشهدت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات الاحتفالات والأنشطة الترفيهية والرياضية التي تم تنظيمها للأطفال.

وأكدت هند عبد الحليم، أن الاحتفالية شهدت توزيع هدايا والعاب على أكثر من 50 طفل سواء الزائرين للحديقة أو من دور الرعاية من أبناء محافظة الجيزة، وذلك لإدخال البهجة والسرور عليهم.

ورافق نائب المحافظ خلال الفعاليات أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وأحمد جلال رئيس حي العمرانية.