شكرا لقرائتكم خبر عن لكل حريق "طفاية".. وزارة العمل توضح أنواع الطفايات المناسبة للحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة العمل، حملة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بعنوان "اعرف واحمي نفسك"، وذلك لنشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية بين العمال والمواطنين، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة العاملين.

وفى إطار الحملة، قالت الوزارة إنه للسيطرة على الحريق قبل تفاقمه لابد من التعرف على أنواع الطفايات المناسبة لكل نوع حريق، هم:

1- طفاية ثانى أكسيد الكربون، تستخدم فى خنق حريق المواد السائلة القابلة للاشتعال، كالزيت، الديزل، وغيرهم، ومنع انتشار الحريق وحرائق المعدات الكهربائية، ولا تستخدم فى الأماكن المغلقة كالآبار والخزانات.





2- طفاية الرغوة، تستخدم فى المواد السائلة القابلة للاشتعال كالزيت والديزل، واحتراق الخشب والورق وغيرهم، لكنها لا تستخدم فى حرائق المعدات الكهربائية.





3- طفاية الكيماوى، تستخدم فى حرائق دهون وزيوت القلى وكذلك يمكن استخدامها فى حريق المواد الخشبية والورق والمنسوجات.





4- طفاية الماء، لتبريد الحرائق وإبطاء عملية الاحتراق للخشب والورق والمنسوجات، لكنها لا تستخدم للسوائل القابلة للاشتعال وحرائق المعدات الكهربائية.





5- طفاية البودرة، تستخدم فى احتراق الخشب والمنسوجات والمواد السائلة القابلة للاشتعال واحتراق الغازات وحرائق المعدات الكهربائية.



