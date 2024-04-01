أخبار مصر

طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة  اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

‏- البصل بـ17 جنيها.

- الطماطم 10.5 جنيه

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 8.5 جنيه .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 18 جنيها  .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 22 جنيها.

- الكوسة بـ 16 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 18جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 12.5 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45 جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 25 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء بـ 27 جنيها.

- جوافة بـ 27 جنيها.

- يوسفي سكرى 16 جنيها.

- البسلة 34 جنيها.

- الموز البلدي بـ 18 جنيها

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements