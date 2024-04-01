شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن جداول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2024، حيث تبدأ الامتحانات 25 مايو المقبل وتستمر حتى 6 يونيو 2024.

واعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم جداول امتحانات الدبلومات الفنية، كما وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

وترأس الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، اجتماع مجلس قيادات التعليم الفنى؛ لمناقشة عدد من المحاور المتعلقة بمنظومة التعليم الفنى والاستعدادات الخاصة بامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم الفنى باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد المصري، كما استعرض الوزير التطور الذي شهدته منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفني.

وأضاف الوزير، أن تطوير التعليم الفني جاء من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشراكة القوية مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل إحدى أهم سياسات الوزارة وعلى رأس أولويات خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029.

وفي إطار استعراض الاستعدادات المتعلقة بامتحانات الدبلومات الفنية 2023 / 2024 التي تبدأ 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية، أعلن الدكتور رضا حجازي عن إصدار قرار وزاري بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.