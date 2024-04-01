شكرا لقرائتكم خبر عن 13 مشروعا بيئيا تدعمها الدولة بأقل من نص مليون جنيه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت بوابة مصر الرقمية للاستثمارات البيئية والمناخية، حوالى 13 مشروعا بيئيا كفرصة استثمارية تندرج تحت المشروعات صغيرة، وتدعمها الدولة من خلال 12 جهة تمويلية مختلفة ما بين عدة بنوك وطنية، أو جهاز تنمية المشروعات بتمويلات أقل من 500 ألف جنيه وجميعها من المشروعات الخضراء، حيث وضعت وزارة البيئة، قائمة خاصة بالمشروعات الخضراء التي تمولهم الدولة، وتحصل على العديد من التسهيلات التمويلية والخطوط الائتمانية التي تستهدف الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام والحد من التلوث.

وأوضحت وزارة البيئة عبر الموقع الرسمي للاستثمار البيئي والمناخى التابع لوحدة الاستثمار البيئي التابعة للوزارة ، أنه تخدم هذه التسهيلات القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، وتستهدف مختلف الفرص ذات الصلة بالمناخ والبيئة مثل كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه ومعالجتها والحد من التلوث والطاقة المتجددة وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري، من خلال برنامج الحد من التلوث المصري وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني والتدفئة الشمسية للعملية الصناعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرامج التمويل المشترك.

خلال هذا التقرير ننشر هذه الفرص الاستثمارية للمشروعات البيئية

1. مشروع النباتات العطرية والتوابل المجففة بالشمس للأسواق المحلية

2. تصنيع مجففات الفاكهة والخضروات للتصدير

3. علف حيواني مصنع من الشعير لمربي الماشية

4. وحدات الغاز الحيوي لمزارع المواشي والدواجن

5. علف حيواني مصنع من قصب السكر لمربي الماشية

6. الورق المعاد تدويره من النفايات الزراعية للمستهلكين

7. الأعلاف المخمرة العامة للحيوانات المصنعة من المخلفات الزراعية لمربي الماشية

8. مضخات تعمل بالطاقة الشمسية الكهروضوئية للمزارعين

9. مكافحة الآفات باستخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية للمزارعين

10. الغاز الحيوي اوالسماد المصنع من فضلات الحيوانات للمنازل والدواجن وتربية الحيوانات

11. مصائد الفرمون الحيوية لمكافحة الآفات للمزارعين

12. طحن التمور إلى مسحوق من تمور الدرجة الثانية للصناعات الغذائية والألبان

13. علف الحيوانات المصنع من مستخلصات الفاكهة والخضروات لتجار التجزئة