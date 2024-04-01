شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف نظاما غذائيا معتمدا لإنقاص الوزن في شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية عن أهمية تنوع الوجبات في شهر رمضان مشيرة إلي أهمية تجنب أي نظام يعتمد على نوع أو نوعين من الغذاء فقط للحفاظ على صحة الجسم، وإنقاص الوزن بطريقة صحية.​

وأوضحت وزارة الصحة أنه للحفاظ على الصحة العامة ينبغى اتباع التعليمات التالية:​

-تناول الفواكه والخضروات الطازجة: تحتوي على فيتامينات ومعادن ضرورية لصحة الجسم.​

-تناول الحبوب الكاملة: تُشعرك بالشبع لفترة أطول.​

-تناول البروتينات الخالية من الدهون: مثل الدجاج والسمك واللحم البقري الخالي من الدهون.​

-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم: تُعد مصدرًا غنيًا بالكالسيوم.​

-تناول كميات قليلة من الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون والمكسرات.​

-اشرب الكثير من الماء؛ للحفاظ على رطوبة الجسم.​

-قلل من تناول السكريات والدهون المشبعة: تُعد من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن.​

-مع اتباع هذه النصائح، ستتمكن من الاستمتاع بشهر رمضان الكريم دون الإضرار بصحتك.​