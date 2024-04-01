شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الزكاة: 352 شاحنة بإجمالى 6000 طن منذ انطلاق حملة الإمام الأكبر أغيثوا غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الإثنين، أنه أطلق القافلةَ الإغاثيةَ السادسة لدعم أهالينا في غزة وإغاثتهم، ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة»؛ حيث تضم القافلة 100 شاحنة، تحمل على متنها ما يقارب 2000 طن من الموادِّ الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية والمعيشيَّة، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء والمشرف على بيت الزكاة والصدقات،

وشارك في تجهيز قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري وفودٌ شعبية من أكثر من ثمانين دولة حول العالم؛ حيث انطلقت من مقر مشيخة الأزهر صباح اليوم متجهة إلى ميناء رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لإغاثة أشقائنا في قطاع غزة، وتعد هذه القافلة السادسة على مستوى حملة «أغيثوا غزة»، والثانية خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه القافلة في إطار جسر الإغاثة الذى أطلقه «بيت الزكاة والصدقات»، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، على ما يقارب 6 أشهر، وسط كارثة إنسانية وصحيَّة تزداد انهيارًا يومًا بعد يوم، ما نتج عنه استشهاد أكثر من 32 ألفًا، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإصابة أكثر من 75 ألفًا آخرين، وسط حرب إبادة وتجويع يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة؛ حيث تمكَّن بيت الزكاة والصدقات حتى الآن من تسيير 325 شاحنة، حملت على متنها ما يقارب 6000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية.