شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تهنئ الرئيس السيسى ببداية فترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الطائفة الإنجيلية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، قالت إنها تثق خلالها في تحقيق أحلام المصريين والتقدم والازدهار للبلاد.

وجاء بيان رئيس الطائفة الإنجيلية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمِصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، أبعثُ لسيادتِكم بخالصِ التهاني القلبية بمناسبة بداية فترة رئاسية جديدة، راجيًا من الله أن يحفَظَكم ويحفظَ مصرنا الغالية. لقد قدمتَ مثالًا في الإخلاص وحب الوطن والعمل لتحقيق الجمهورية الجديدة. أصلي لأجل سيادتكم وبلادنا العظيمة مصر ومن أجل مستقبل يمتلئ بالبركة والخير على المصريين".

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء فترة رئاسية جديدة، يقود خلالها بلادنا نحو مزيد من التقدم والنماء وتحقيق آمال الوطن والمواطنين.

وتابعت الكنيسة فى بيان لها: نصلى أن يمتعه الله القدير بالصحة والقوة، ويحيطه بالسلام والفرح ويوفق خطاه فى سبيل بناء مصر المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة.

وتأتى تهنئة الكنائس فى إطار تنظيم حفل تنصيب الرئيس السيسى غدا بالعاصمة الإدارية والتى تستعد لاستقبال الحفل لولاية جديدة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتبارًا من 3 أبريل المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.