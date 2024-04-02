شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام غزة": الاحتلال قتل فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية.
وأضاف المكتب في مؤتمر صحفي: "الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية".
وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن "الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني".
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