شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام غزة": الاحتلال قتل فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية.

وأضاف المكتب في مؤتمر صحفي: "الاحتلال اغتال فريقا أجنبيا مكونا من بريطاني وبولندي وأسترالي وآخر مجهول الهوية".

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة، أن "الغارة الإسرائيلية على الفريق الأجنبي بدير البلح أسفرت عن استشهاد سائقهم الفلسطيني".