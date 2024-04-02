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ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 2/4/2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13  ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 31: 3
موعد صلاة المغرب 6:16 م
موعد صلاة العشاء  7:34

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 4:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:20 م
موعد صلاة العشاء 7:40 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:09
موعد صلاة الظهر 11:54 م
موعد  صلاة العصر 3:27 م
موعد صلاة المغرب 6:12 م
موعد صلاة العشاء 7:30  م.        
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 11:46
موعد صلاة  العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 6:03 م
وقت صلاة العشاء 7:18 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:14  ص
موعد صلاة الظهر 11:52 ص
موعد صلاة العصر 21: 3
موعد صلاة المغرب 6:08 م
موعد صلاة العشاء 7:21

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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