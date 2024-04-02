شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف 8 معلومات عن حيوان الحوت.. أبرزهم بيتحكم فى درجة حرارة جسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عالم الحيوانات البرية والبحرية عالم ملىء بالعجائب والأسرار، وبالتحديد عالم البحار، حيث يوجد به أكثر من خمسة آلاف نوع تضم كافة الكائنات البحرية، ومن بينها حيوان الحوت وأسماك القرش ، الذى يعد أحد الحيوانات الثديية الفقارية، وخلال الفترة الأخيرة تنفذ وزارة البيئة ، مشروع لمراقبة سلوكيات اسماك القرش .

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن حيوان الحوت



1- حيوان الحوت الثدى من ذوات الدم الحار الذي ويمكنه التحكم فى درجة حرارته الداخلية.

2 - التكاثر عند حيوان الحوت، نجد أنه تلد إناث الحيتان صغار، وتقوم بارضاعهم من الغدد الثديية التي لديها.

3- حيوانات الحيتان البالغة لا يكسو جسدها شعر، وانما يظهر بشكل مؤقت في الطور الجنيني.

4- بعض الحيتان البالغة لديها شعيرات حسية حول أفواهها، وهى صفات و خصائص تشير إلى الحيوانات الثديية.

5- حيوان الحوت هو حيوان ثدي مميز بصفاته الفريدة التي لا يتشاركها معه بقية الثدييات.

6- يمتلك حيوانات الحيتان أجسام إنسيابية سميكة، وتكون مدورة عكس غالبية أجسام الأسماك الرفيعة والممدودة.

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‏7- حيوان الحوت يحتوي ذيلله على فصين أفقيين وهما يعتبران الوسيلة الوحيدة للحوت للتقدم و الإندفاع في الماء.

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‏8- يمتلك حيوان الحوت زعنفة ظهريه مثبتة بوساطة أنسجة ضامة لكنها لحمية و تفتقد العظام الداعمة بالكامل.