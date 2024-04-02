عقد المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة طنطا غدا

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القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، غدا الأربعاء، المقابلات الشخصية مع المرشحين بالقائمة النهائية لرئاسة جامعة طنطا.

وتضم القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة طنطا، الدكتور أيمن عبد المقصود، الدكتورة عبير مصطفى دراج، الدكتور محمد حسين محمود، الدكتور محمود فاروق عبد الحميد، الدكتور أحمد محمد غنيم، الدكتور محمود حلمى بلال.

وفى ضوء قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 والمنشور بالجريدة الرسمية، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المحاور التى تعتمد عليها لجنة اختيار القيادات الجامعية بالنسبة لرؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات.

وأوضحت استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم وفى مقدمتها القدرات القيادية، ويخصص لها 20 درجة ، وتضم معايير الكاريزما وحضور الشخصية والقدرة على خدمة الأخرين والقدرة على حل المشكلات والرؤية والقدرة على التغيير والتركيز على النتائج والمسئولية المجتمعية والتوازن النفسى والقدوة والعمل بروح الفريق والمرونة والتفويض والتمكين " التمكين والإنابة".

وخصصت لجنة اختيار القيادات الجامعية 16 درجة للقدرات الإدارية ، والتى تضم محاور تولى مواقع إدارية أكاديمية متنوعة لسنوات طويلة والقدرة على إحداث تطور مؤسسة فى إطار رئاسة الكلية أو الجامعة " حال سبق تقلده أحد هذه المناصب أو مناصب إدارية أخرى"، والإدارة العامة ، وإدارة الوقت وتحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجى وإدارة الاجتماعات.

كما تم تخصيص 24 درجة حول آليات تطوير التعليم، وتضمنت معايير المشاركة فى ابتكار الآليات اللازمة لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع، وتطوير وتحسين التعليم والتعلم وعلاقته باستراتيجية التعليم واكساب الطلاب المهارات المهنية المستهدفة ، واستحداث برامج بينية أو جديدة فى الدراسات العليا وتشجيع الدرجات المهنية لتناسب سوق العمل، وتوفير البنية اللازمة لإجراء أبحاث علمية وتطبيقية وتقوية الشراكة مع قطاع الصناعة ووضع آليات لتدويل المؤسسة.