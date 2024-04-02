شكرا لقرائتكم خبر عن التعديلات الجديدة لقانون المرور تستحدث مركبة خفيفة للنقل بأجر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية، فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة، وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ، كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونى.

وينص القانون، على استحداث مركبة خفيفة ذات 4 عجلات تخصص لنقل الأشخاص بأجر، وتسرى عليها الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك.

وتقضى المادة (7 مكررا) بأن المركبة الخفيفة هى مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وطبقا لنص القانون فإنه تسرى على المركبة الخفيفة الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك، كما تسرى على المركبة الخفيفة ومركبات التوك توك الضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة أينما وردت بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أى قانون آخر".

ووفقا للمادة 74 مكررا 3، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية، تقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات الآلية والتوك توك والمركبات الخفيفة حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها".

وشملت التعديلات المادة 13 (الفقرة الثانية) والتي تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (مائة جنيه)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ ستمائة جنيه.