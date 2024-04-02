‫ تعرف على أهم التوصيات الزراعية الأسبوع الحالى

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القاهرة - سامية سيد - تسيطر كتلة دافئة على الأجواء حتى يوم الجمعة تشمل كل أنحاء الجمهورية تقريباً مع انعدام فرصة تساقط الأمطار مع ارتفاعات متتالية في الحرارة على جميع الأنحاء لتكون حول 33°م شمالاً وحول 36°م جنوباً نهاراً ومزيد من الدفيء ليلاً لتكون الحرارة الصغرى بين 15 إلى 18 °م و نشاط واضح للرياح طوال أيام الأسبوع لتكون سرعة الرياح بين 30 – 40 كم / ساعة بعد منتصف النهار.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التوصيات الزراعية خلال الأسبوع الحالى

1- الحفاظ على استمرار سريان العصارة حتمي وضروري لأشجار الفاكهة حتى لا تحدث مشاكل في امداد " كالسيوم – بورون – زنك – مولبيدنيوم "وهي عناصر هامة لمرحلة التلقيح والاخصاب وتثبيت العقد لانها مسئولة عن اوكسينات المرحلة .

2- ضبط الري قدر الإمكان بحيث اقرب الفترة بين الريات مع إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت وهي مركبات استقرار الامتصاص وعدم ارتباكه في الفترة المهمة دي .

3- محاصرة النهضة المتأخرة للحشرات الثاقبة الماصة والاكاروسات وأمراض الندوات والتبقعات والبياض وغيرها على المحاصيل كلها والوقاية من المستجدات "امراض بداية الموسم بياض دقيقي ولفحات ازهار وانثراكنوز واعفان جذور ".

4- تعويض تعطيل امدادات الفسفور والكالسيوم للمحاصيل الصيفية حديثة الزراعة " الذرة - السمسم - القطن " من خلال إضافة حامض فسفوريك مع الري "10 لتر للغمر و 3-4 لتر للتنقيط " او إضافة عالي فسفور مع بوتاسيوم فوسفيت رشاً "6 سم / لتر".

5- دعم خضر الانفاق وخضر المكشوف من تقلبات الطقس الفترة الماضية لان التنفيل سيزيد " كنتالوب – فلفل – طماطم – باذنجان ".