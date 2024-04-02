شكرا لقرائتكم خبر عن تنصيب الرئيس السيسى.. توافد النواب على مقر المجلس استعدادا لحلف اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمر توافد النواب إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، لحضور الجلسة الخاصة، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة تستمر لمدة 6 سنوات.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى أداء اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



1



2



3