شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين استهداف مقر القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، نرفض رفضًا قاطعًا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر، ونتضامن مع سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق.