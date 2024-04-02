شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من منهج الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمنهج الفصل الدراسي الثاني أثناء وضع وإعداد أسئلة امتحان نهاية العام الدراسى، مشددة على أهمية وضع الأسئلة من منهج الفصل الدراسي الثاني فى إطار مواصفة كل مادة على أن يكون الامتحان نسبى ومتزن ويراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر بدء امتحانات النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024 وحتى 23 مايو 2024، كما قرر بدء امتحانات الدبلومات الفنية يوم 25 مايو 2024 وحتى يوم 6 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لم يتم إجراء أي تعديل على جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي تم إعلانه يوم 4مارس الماضى الجاري.