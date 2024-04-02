شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: التدخين يتسبب فى وفاة 8 ملايين شخص سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن التدخين يتسبب فى وفاة 8 مليون شخص سنويا بسبب أضرارة الخطرة وهو ما يتطلب الاقلاع عنه تماما .

وقالت وزارة الصحة والسكان إنه يجب التوقف عن التدخين بأنواعه للحفاظ على سلامة الجهاز المناعى، وأضافت: "إن الخط الساخن للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين 16328 يقدم كل سبل الدعم والعلاج للمدخن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المدخن ينتج 5 أطنان من ثانى أكسيد الكربون طوال حياته، ونصحت وزارة الصحة المدخنون بالإقلاع عن التدخين منعا للمضاعفات الصحية، وحرصا على البيئة من التلوث.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن التدخين لا يساعد على الهضم، وحذرت المواطنين من التدخين كونه له أضرار خطرة، وتابعت: "إذا كان الشخص يعانى من مشاكل فى عملية الهضم عليه الابتعاد تماما عن التدخين واستشارة الطبيب المختص"