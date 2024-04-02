شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي تشهد أداء الرئيس اليمين الدستورية بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، إيذانا ببدء فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات، بمقر مجلس النواب الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان أبرز الحضور السيدة انتصار السيسي.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".