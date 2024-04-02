شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بحفل التنصيب: طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود، متابعا: "تصاريف القدر بين محاولات الشر بالداخل والأزمات المختلفة بالخارج.. والحرب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم وهذه الحدة عبر تاريخ مصر الحديث".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في الجلسة الخاصة لأداء اليمين الدستورية، والمقامة في المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: :"عراقة شعبنا وما بذلوه عبر السنوات الماضية لإعادة بناء بلادنا بما يكمن من اجتياز كل صعوبات بمشيئة الله".

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين أمام مجلس النواب للمرة الثانية، بعد 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى 2014، وفاز الرئيس فى انتخابات 2024 بقرابة 40 مليون صوت تمثل 89.6% من مجموع الأصوات الصحيحة، وكانت أعلى نسبة مُشاركة وتصويت فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية فى مصر.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية وفقا لنص المادة 144 في الدستور المصري على أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".