شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 آلاف سائق تجاوزوا السرعة المقررة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 15322 مخالفة مرورية متنوعة.



وجاء من ضمن المخالفات ضبط 643 مخالفة السير بدون تراخيص و26 دراجة نارية مخالفة، و9242 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و22 مخالفة موقف عشوائى، و299 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و14مخالفة شروط التراخيص.