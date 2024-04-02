شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفة امتحان مادة الرياضيات للثانوى العام للفصل الدراسى الثانى 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم، مواصفة الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى 2023-2024، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات 8 مايو وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

وحدد المركز القومى الضوابط العامة للورقة الامتحانية كالتالى:



- أن تكون أسئلة الورقة الإمتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم المادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الفصل الدراسي.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها حجم الخط نوع الخط المسافات بين السطور - الهوامش العناوين تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدها فقط صحيح.

- يعقد امتحان تحريري في نهاية الفصل الدراسي الأول، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني.

- يعقد امتحان تحريري للدور الثاني.

- ليس للفصل الدراسي الأول نهاية صغرى ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 250 من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين معا بشرط حصول الطالب على 30٪ من درجة الورقة الامتحانية الفصل الدراسي الثاني.

- 20% من إجمالي الدرجة كما يلي: 10 الاختبارات الشهور 5% للمواظبة ،5% للسلوك».

- 80 %من درجة كل فصل دراسي لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

- تصحح الورقة الامتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة . جدول المواصفات.

- النهاية العظمى للورقة الامتحانية 32 درجة.

- زمن الإجابة ثلاث ساعات.

- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.

- تصحح كل ورقة امتحانية من 32 درجة موزعة على الأسئلة حسب جدول المواصفات.

- النهاية الكبرى لكل ورقة امتحانية ، رياضيات 1علمي ، ورياضيات (1أدبي) 32 درجة .

- النهاية الكبرى للورقة الامتحانية المادة تطبيقات الرياضيات ٢٤ درجة لطلاب القسم العلمي.

- زمن الإجابة ساعتان ونصف الساعة الامتحان ریاضیات علمي.

- ينص في الورقة الامتحانية على السماح باستخدام الآلة الحاسبة.