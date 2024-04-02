شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جديد تابع لمكاتب الشهر العقاري باسم توثيق أورنج كارفور العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع توثيق أورنج كارفور العبور يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالقليوبية مقره داخل فرع أورنج كارفور جولف سيتي مول بمدينة العبور، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب اجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 1227 لسنة 2024، والذي تضمن إنه بعد الاطلاع علي القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة، وعلي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري، وقرار وزير العدل رقم 1654 لسنة 2023 بما تضمن من تعديل المادة الثانية من القرار 6162 لسنة 1997 بشأن إنشاء مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالعبور لتصبح فرع توثيق العبور يتبع مكتب الشهر العقاري بها، تم انشاء فرع توثيق أورنج العبور.