شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية اليوم، لفترة رئاسية جديدة أمام البرلمان المصري.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قيادة حكم البلاد، تعد استمرار حقيقي لكافة الجهود التنموية التي تشهدها الدولة المصرية على مدار العشر سنوات الماضية، كما أنها تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس والقائمة على العدالة واحترام حقوق الإنسان والمواطنة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن العالم كله تطلع اليوم إلى دور مصر في المنطقة وذلك بفضل وحكمة قائدها وعظمة شعبها، الذي لا يدخر جهدا في الوقوف بجانب القيادة السياسية ومساندة كافة المشروعات التنموية، والأشخاص ذوي الاعاقة جزء أساسي من نسيج هذا الوطن ويشاركون بشكل حقيقي وفاعل في إرساء دعائم الجمهورية الجديدة بكل ما يملكون من أحلام وطاقات وإمكانات.

وعاهدت المشرف العام على المجلس، الرئيس بأن تكون آليات دعم وتنمية وتدريب ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة أولويات واهتمام المجلس والشركاء معه، وأن يكون شعار الأشخاص ذوي الاعاقة الرئيسي "لا أحد منا يتخلف عن الركب".