شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية فى دمشق لـ13 بينهم 7 عسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق إلى 13 بينهم 7 عسكريين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، استهداف مقر القنصلية الإيرانية فى العاصمة السورية دمشق.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة أكس، نرفض رفضًا قاطعًا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أى مبرر، ونتضامن مع سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق.