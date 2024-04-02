شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى: رئاسة تحرير الخليج 365 مفاجأة وعمرو الفقى من أبلغنى بالقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير ”الخليج 365”، ورئيس المحتوى الدرامى فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن اختيارها لرئاسة تحرير الخليج 365، قائلة: "اختيارى رئيس تحرير كان خارج التوقعات تماما، ولم تكن مطروحة لأنه جرى العرف على غير ذلك.. مش بس علشان ست أنا كمان جاية من منطقة الفن وهذه المنطقة بعيدة دائما عن رئيس التحرير.. ويمكن أن نتولى حاجة متخصصة فى الفن".

وأضافت خلال حوارها فى برنامج "الوش التانى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد شوبير على راديو أون سبورت FM 93.7: "بعض زملائى فى ”الخليج 365” تحدثوا معى عن تولى رئاسة التحرير وكان الموضوع هزار.. وأنا كنت رئيس تحرير تنفيذى ومسئولة عن تليفزيون ”الخليج 365” وكنا نقدم كل المنتجات مع إشرافى على قسمى الفن والمنوعات بجانب العمل فى المحتوى الدرامى.. واتصل بى الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة، وقالى مبروك، وكنت وقتها فى اجتماع لجنة الدراما وأستاذ أكرم القصاص كلمني بلغني فى نفس التوقيت وعملنا اجتماع ثلاثي بحضورى وأستاذ عمرو الفقى وأستاذ أكرم".

وتابعت الكاتبة الصحفية علا الشافعي: "قعدت فترة مش مستوعبة القرار وايه بيحصل وأنا جزء من تجربة ”الخليج 365” من البداية، وهذا الأمر سهل عليا الأمور، وشاركت فى تأسيسها مع الكاتب الصحف خالد صلاح، وهو دفعتى وتركت "الحياة اللندنية" لأشارك فى تأسيس الخليج 365.. وعارفة الناس والأجواء وماكينة العمل فى صالة التحرير".