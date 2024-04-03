شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 3/4/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 31: 3

موعد صلاة المغرب 6:16 م

موعد صلاة العشاء 7:34

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:16 ص

موعد صلاة الظهر 12:03

موعد صلاة العصر 3:36

موعد صلاة المغرب 6:20 م

موعد صلاة العشاء 7:40 م.



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 11:54 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

موعد صلاة المغرب 6:12 م

موعد صلاة العشاء 7:30 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 11:46

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 6:03 م

وقت صلاة العشاء 7:18 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 21: 3

موعد صلاة المغرب 6:08 م

موعد صلاة العشاء 7:21



