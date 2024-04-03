شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: جرين الغردقة مشروع بيئى لصناعة السياحة البيئية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه بعد نجاح تجربة مشروع جرين شرم التى تم إطلاقها قبل استضافة مصر لـCop27 فى شرم الشيخ، وتم توقيع بروتوكول مؤخرا حول اتفاقية خاصة بمشروع "الغردقة الخضراء"، حيث إنه يسعى إلى ربط خطة التعافى الأخضر بآليات الدعم المالى واستثمارات المناخ من خلال تعزيز استثمارات التكنولوجيا الخضراء.



وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مشروع "الغردقة الخضراء"، يتم تمويله من مرفق البيئة العالمية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، حيث يصل حجم استثماراته أكثر من 3 ملايين دولار، وهو أحد المشروعات التى تقوم يدعم إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.



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وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد أن ‏مشروع "الغردقة الخضراء"، يسعى إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى فى منطقة الغردقة الساحلية، كما يعمل على تعميم التكنولوجيا المناخية الذكية، وممارسات الحفاظ على التنوع البيولوجي بالبنية التحتية لقطاعات لسياحة والطاقة والنقل، حيث يضم عددة محاور العمل، أهمها وضع أطر السياسات الاستراتيجية من أجل تحقيق التعافي الأخضر والنمو المستدام فى قطاع السياحة والقطاعات الأخرى المؤثرة فى الغردقة.



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‏وحول أهداف مشروع "الغردقة الخضراء"، قالت وزيرة البيئة:" إنه يهدف إلى التخفيف من الانبعاثات والحد من تدهور النظم البيئية البحرية، ويعمل على تحسين القدرة التنافسية الاقتصادية لقطاع السياحة، ويعمل أيضا على ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية طويلة المدى للبنية التحتية منخفضة الكربون والاستثمارات في التنوع البيولوجي، والرصد والتقييم، إذ أنه يهدف إلى تعزيز تطوير صناعة سياحة أكثر استدامة ومرونة تحفز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة متكاملة.