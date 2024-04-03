شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 ويشيدون بالأداء المهنى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الخليج 365، قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الأستاذ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى أشاد بالأداء المهني المتميز للزملاء في الخليج 365.

واستقبل قيادات الشركة المتحدة بمقر الجريدة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات مؤسسة الخليج 365 الصحفية.

وشارك في الزيارة خالد أبو بكر المستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاء من أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.

وحرص الأستاذ عمرو الفقي علي تهنئة الزملاء باليوم السابع وتقديم الشكر لهم على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث الكبرى التي شهدها البلاد.

وحث الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء في الخليج 365 على بذل مزيد من الجهد في العمل والاستمرار في الأداء المهنى المتميز.



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365



عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى فى صالة تحرير الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى صوت الأمة



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365



عمرو الفقى وهمت سلامة فى صالة تحرير الخليج 365



عمرو الفقى وإبراهيم أحمد فى صالة تحرير الخليج 365



كلمة عمرو الفقى مع الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365



عمرو الفقى خلال كلمته للزملاء فى صالة تحرير الخليج 365



جانب من كلمة عمرو الفقى فى الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى القسم الرياضى باليوم السابع



عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص ومحمد الباز وأحمد الطاهرى فى الخليج 365



أكرم القصاص ومحمد الباز مع الأستاذ عمرو الفقى فى صالة تحريراليوم السابع



عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى خلال صورة تذكارية باليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء باليوم السابع



عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يتوسطون الزملاء باليوم السابع



عمرو الفقى وعلا الشافعى وسط الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365



عمرو الفقى وعلا الشافعى ومحمد مراد



عمرو الفقى وعمر الأيوبى خلال زيارة الخليج 365



عمرو الفقى وأكرم القصاص فى صالة تحرير الخليج 365



الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



قيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365



عمرو الفقى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وأحمد الطاهرى فى الخليج 365



عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص فى الخليج 365



عمرو الفقى وعلا الشافعى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وأكرم القصاص وعلا الشافعى



عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة



محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة



ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية



الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة