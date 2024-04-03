شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 ويشيدون بالأداء المهنى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الخليج 365، قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الأستاذ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى أشاد بالأداء المهني المتميز للزملاء في الخليج 365.
واستقبل قيادات الشركة المتحدة بمقر الجريدة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات مؤسسة الخليج 365 الصحفية.
وشارك في الزيارة خالد أبو بكر المستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وجاء من أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.
وحرص الأستاذ عمرو الفقي علي تهنئة الزملاء باليوم السابع وتقديم الشكر لهم على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث الكبرى التي شهدها البلاد.
وحث الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء في الخليج 365 على بذل مزيد من الجهد في العمل والاستمرار في الأداء المهنى المتميز.
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365
عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى فى صالة تحرير الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى صوت الأمة
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365
عمرو الفقى وهمت سلامة فى صالة تحرير الخليج 365
عمرو الفقى وإبراهيم أحمد فى صالة تحرير الخليج 365
كلمة عمرو الفقى مع الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365
عمرو الفقى خلال كلمته للزملاء فى صالة تحرير الخليج 365
جانب من كلمة عمرو الفقى فى الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى القسم الرياضى باليوم السابع
عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص ومحمد الباز وأحمد الطاهرى فى الخليج 365
أكرم القصاص ومحمد الباز مع الأستاذ عمرو الفقى فى صالة تحريراليوم السابع
عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى خلال صورة تذكارية باليوم السابع
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء باليوم السابع
عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يتوسطون الزملاء باليوم السابع
عمرو الفقى وعلا الشافعى وسط الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365
عمرو الفقى وعلا الشافعى ومحمد مراد
عمرو الفقى وعمر الأيوبى خلال زيارة الخليج 365
عمرو الفقى وأكرم القصاص فى صالة تحرير الخليج 365
الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
قيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365
عمرو الفقى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وأحمد الطاهرى فى الخليج 365
عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص فى الخليج 365
عمرو الفقى وعلا الشافعى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وأكرم القصاص وعلا الشافعى
عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة
محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة
ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة
الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز