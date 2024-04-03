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عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 ويشيدون بالأداء المهنى.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الخليج 365، قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الأستاذ عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذى أشاد بالأداء المهني المتميز للزملاء في الخليج 365.

 

واستقبل قيادات الشركة المتحدة بمقر الجريدة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، والكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، وقيادات مؤسسة الخليج 365 الصحفية.

وشارك في الزيارة خالد أبو بكر المستشار القانوني للشركة المتحدة، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وجاء من أبرز الحضور الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف بالشركة المتحدة، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير الدستور، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي يوسف أيوب رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتب الصحفي محمود بسيونى رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.

 

وحرص الأستاذ عمرو الفقي علي تهنئة الزملاء باليوم السابع وتقديم الشكر لهم على تميزهم في التغطيات الصحفية وأدائهم المهني المتميز في الكثير من الأحداث الكبرى التي شهدها البلاد.

 

وحث الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الزملاء في الخليج 365 على بذل مزيد من الجهد في العمل والاستمرار في الأداء المهنى المتميز.

 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 

 


عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى فى صالة تحرير الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى صوت الأمة 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365 

 


عمرو الفقى وهمت سلامة فى صالة تحرير الخليج 365 

 


عمرو الفقى وإبراهيم أحمد فى صالة تحرير الخليج 365 

 


كلمة عمرو الفقى مع الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365 

 


عمرو الفقى خلال كلمته للزملاء فى صالة تحرير الخليج 365 

 


جانب من كلمة عمرو الفقى فى الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يزورون الخليج 365 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء فى القسم الرياضى باليوم السابع 

 


عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص ومحمد الباز وأحمد الطاهرى فى الخليج 365 

 


أكرم القصاص ومحمد الباز مع الأستاذ عمرو الفقى فى صالة تحريراليوم السابع 

 


عمرو الفقى وأكرم القصاص وعلا الشافعى خلال صورة تذكارية باليوم السابع 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة مع الزملاء باليوم السابع 

 


عمرو الفقى وقيادات الشركة المتحدة يتوسطون الزملاء باليوم السابع 

 


عمرو الفقى وعلا الشافعى وسط الزملاء فى صالة تحرير الخليج 365 

 


عمرو الفقى وعلا الشافعى ومحمد مراد  

 


عمرو الفقى وعمر الأيوبى خلال زيارة الخليج 365 

 


عمرو الفقى وأكرم القصاص فى صالة تحرير الخليج 365 

 


الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 


الأستاذ عمرو الفقى الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

 


قيادات الشركة المتحدة خلال زيارة الخليج 365 

 


عمرو الفقى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم وأحمد الطاهرى فى الخليج 365 

 


عمرو الفقى يتوسط علا الشافعى وأكرم القصاص فى الخليج 365 

 


عمرو الفقى وعلا الشافعى وأكرم القصاص وعبد الفتاح عبد المنعم 

 


عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والأستاذ أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة

 


عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة وأكرم القصاص وعلا الشافعى 

 


عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة والأستاذ أحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة

 


محمود مسلم رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة

 


ألبرت شفيق رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

 


الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة

 


الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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