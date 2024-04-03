شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكليفات وزير الرى لقيادات الوزارة فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع المهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية، فى إطار اجتماعاته مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات للإطمئنان على جاهزية كافة أجهزة الوزارة للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات.

وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

‎1- متابعة موقف عقود التطهيرات ونهوها قبل موسم أقصى الاحتياجات.

‎2- المتابعة اليومية لعمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" وموقف صيانة البوابات فى زمام الإدارة طبقا للمستهدفات لإحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.

‎3- تفعيل دور روابط مستخدمي المياه وإشراكهم في إدارة وتوزيع المياه على مستوي المساقي والترع الفرعية وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة، وتنفيذ أعمال تطهيرات المساقى الخاصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة استعدادا لموسم أقصى الاحتياجات القادم.

‎4- إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة ، مع التركيز على حسم موقف التعديات الواقعة علي بحر مويس، ووضع جدول زمنى لإزالتها ، ومراعاة إزالة التعديات المستقبلية من المهد قبل تفاقمها.

‎5- التنسيق بين الإدارة وهيئة الصرف لمتابعة حالة نوعية المياه بمصرف بلبيس وإجراءات تحسين نوعية المياه بالمصرف.

‎6- مراجعة موقف الأعمال المطلوبة لرفع كفاءة مبني الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية ، ومراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها.

‎7- زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، ومتابعة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي.

‎8- حصر جميع منافع الري التابعة للوزارة وتسجيلها ضمن منظومة حصر الأملاك.

‎9- مراجعة موقف تشكيل لجنة تحديد إيجار المثل للوحدات السكنية والقيمة التي تحددها اللجنة للوحدات السكنية التابعة لإشراف الإدارة المركزية.