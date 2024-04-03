شكرا لقرائتكم خبر عن هل المشروبات الشعبية مفيدة لصحتك فى الصيام؟ وهل يمكن تحليتها بالسكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فيديو ”الخليج 365” بعض النصائح الخاصة بالصيام، ويقدم الدكتور أيوب الجوالدة المستشار الاقليمى للتغذية بمنظمة الصحة العالمية، بعض النصائح الخاصة بالمشروبات الشعبية، مثل الكركدية والعرقسوس والتمر هندى، والسوبيا، والخروب.



الكركدية فى الفطار

وقال، إن الكركدية والخروب مفيد لمرضى الضغط والسكر ولكن بشرط أن يكون خالى من السكر، وحتى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، لذلك ننصح بتناول هذه المشروبات بدون سكر لأنه بمجرد وضع السكر عليه يكون مشروب غير صحى.



العرقسوس

وأضاف، يفضل تحضير هذه المشروبات فى المنزل لأن المشروبات التى تباع فى الشارع غير طبيعية بل وتحتوى على سموم.



الكركدية

وأشار إلى أن المشروبات الشعبية مثل الدوم والكركدية والتمر هندى والعرقسوس تحتوى على سكر طبيعى ولا تحتاج إلى وضع المزيد من السكر عليه، ولذلك طعمها مستساغ، ومقبول لذلك يجب أن نتعود على شرب هذه المشروبات المفيدة بدون سكر، وإن كان ولا بد فإنه يمكن أن نستخدم العسل الطبيعى.

كما أنه يمكن تناول قمر الدين وهو أصلا مشمش بدون سكر، ويمكن وضع الزبيب عليه أو تناول عصير الليمون مع النعناع، محذرا من تناول المشروبات الغازية.