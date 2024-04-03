شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موسم عصر القصب وإنتاج السكر بمصانع إدفو بأسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصانع سكر إدفو بمحافظة أسوان، عن انتهاء موسم عصير القصب لإنتاج السكر هذا العام 2024، والتى بدأت خلال شهر يناير مطلع العام الحالى واستمرت حتى أبريل.

وأعلنت إدارة مصانع سكر إدفو، فى بيان لها، عن تحديد خروج آخر تخصيصة لشحن القصب اليوم، الأربعاء 3 أبريل 2024، شحن الخميس 4 أبريل 2024، للموسم الحالى.

وتهيب المصانع بالزراع سرعة الاتصال بمهندسى المناطق لترتيب مواعيد كسر وشحن قصبهم حتى هذا الميعاد، كما أن المصانع تهيب بالزراع الاستمرار بالالتزام فى عملية الكسر والتوريد وعدم كسر قصب زائد عن التخصيصة المقررة والاستمرار فى نظافة القصب المورد من الشوائب والاهتمام بزيادة متوسط الشحن، حرصاً على جودة التوريدات.

وذكر البيان أن المصانع تخلى مسئوليتها فى حالة تخلف أى مساحات قصب بدون توريد لدى أى من الزراع.