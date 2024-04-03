شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ5 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور المهمة،وتعليقا علي الحلقة الثالثة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (هل يجوز للمرأة ألا ترتدي الحجاب أمام المرأة غير المسلمة؟)

- من أكثر ما يميز إجابة فضيلة الشيخ الدكتور على جمعة علي سؤال كهذا هو أنه قد بين ووضح سبب ظهور هذه النوعية من الأسئلة التي قد توصل لمن يسمعها أن كل تعاليم الدين ليست منطقية حاش لله .. لذلك أحسن فضيلته ان وضح وقال بأن هذا الأمر ليس فيه شئ ومن الأمور الجائزة ولا شئ فيه.



2- سؤال ( هل يجوز أن تحضر مسلمة لعرس فى كنيسة؟)



- لعل هذا هو ما أثار غضب بعض الناس من المتطرفين من هذا البرنامج المبارك نور الدين .. فهاهو فضيلة الدكتور علي جمعة يجيب علي هذا السؤال بسماحة ورقي الدين الإسلامي الحق .. بقوله "طبعا تروحي مش بس كده ده لازم تعرفي وتتعلمي معني مسميات مناسباتهم" وهذا عين الصواب لأن المسلم يقبل التعايش مع غيره أيا كانت عقيدته طالما هذا التعامل لا يضره ولا يمنعه حقه اما عن المعتقد .. فهو لله وحده من طلبه أو من لم يطلبه فهو مع الله وبينه وبين الله والله يحكم بين الناس يوم القيامة.

3- سؤال (هل يجوز تهنئة غير المسلم بعيده؟)



- هذا ما قلته سابقا عن اهم ما يميز برنامج فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أنه يكشف ما خطط له بعضهم من قبل .. فبعد أن أجاب فضيلته بقوله "نعم يجوز ولا شئ في هذا" .. قال " وكأن في حد مفهمكم أنه غلط وماينفعش" .. وهذا هو ما يجب ان نعلمه لأجيالنا القادمة.

4- سؤال (هل زيارة المساجد التي بها أضرحة يعد من البدع؟؟)



- قال فضيلة الدكتور عندما أجاب بقوله (واجب علي كل مسلم ان يحب ال بيت رسول تلله كرامة لرسوله صلي الله عليه وسلم) وقد أحسن فضيلته في هذا لان تلك هس القضية ... فحب ال بيت رسول الله من حب رسول الله وهي ركن المسألة . فمن يبدع الناس إطلاقا هو لا يعي مايقوله لأن الناس تصلي في المساجد لله وحاش لله ان يصلوا لغيره جل وعلا حتي ان القران قد ذكر أمثلة كثيرة لذلك وهذا ما وضحه فضيلته في إيجاز وحرفية رائعة.

5- سؤال (هل يجوز أن يقرأ طالب كتب تتكلم عن الإلحاد لمجرد الإطلاع؟)



- في قوة وشجاعة العالم قال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة "نحن نقرأ كل شئ لأن المسلم لا يخاف من شئ لأننا في زمن يجب أن تكون ملما وعارفا لكل ما تستطيع معرفته" .. وهذا مما أبدع فضيلته فيه لأن الانسان يجب أن يتصلح بالمعرفة حتي يستطيع أن يقاوم ما يعرض علي من افكار شاذة ومتطرفة فيكون عارفا لما يحدث حوله طالما كان مستعدا ومتسلحا بمعرفته الدينية الازمة له حسب ثقافته ومرحلته العمرية.